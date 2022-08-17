Врио губернатора не собирается возвращать масочный режим в Рязанской области

Малков рассказал, что накануне общался с руководителем местного Роспотребнадзора и исполняющим обязанности министра здравоохранения

На пресс-конференции, которая прошла в среду, 17 августа, врио губернатора Павел Малков сказал, что не видит необходимости в возвращении масочного режима, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в регионе.

Малков рассказал, что накануне общался с руководителем местного Роспотребнадзора и исполняющим обязанности министра здравоохранения.

«Число тех, кто заболел растет, а госпитализаций не увеличивается», — рассказал Малков. Он сделал вывод, что «текущий штамм не ведет к тяжелым последствиям» и что в больницу попадают люди в тяжелом состоянии, которые имеют «сопутствующие заболевания».

По мнению врио губернатора, в ближайшее время никаких дополнительных мер по профилактике коронавируса в области не требуется. «Если будут дополнительные рекомендации от федерального Роспотребнадзора, то будем их рассматривать», — сказал Малков.

Ранее стало известно, что служба порекомендовала вернуть масочный режим в регионах, где недельный показатель заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тысяч населения. В Рязанской области он составляет 150 на 100 тысяч.