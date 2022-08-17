Видео: спасатели вынуждены добираться до пожара у Деулино по воде
На кадрах видно, как автомобиль пересекает Пру.
Из-за аварийных мостов спасатели вынуждены добираться до пожара у Деулино по воде. Об этом РЗН. инфо рассказали местные жители.
В подтверждение слов они прислали видео. На нем пожарная машина пересекает Пру, а люди снимают ее с моста.
«Мосты — это наша беда, самое главное, что они не стоят на балансе нигде. Нормальные пожарные машины не могут проехать, проезжают только маленькие. Заправляться ездят за 10 км», — рассказали жители.