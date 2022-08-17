Рязанцы начали уезжать из населенных пунктов рядом с лесным пожаром

«Многие стали самостоятельно уезжать. Дышать нечем, пожарники ехали чуть не задохнулись», — отметил собеседник РЗН.инфо.

Рязанцы начали уезжать из населенных пунктов с лесным пожаром. Об этом в среду, 17 августа, РЗН. инфо сообщили очевидцы, находящиеся на месте ЧП.

«Многие стали самостоятельно уезжать. Дышать нечем, пожарники ехали чуть не задохнулись», — отметил собеседник.

По его словам, находясь в дыму, жители надевают противогазы, а пожарные пользуются кислородными масками.

«Ветер в сторону Деулина, пожар по ветру пролетает расстояние 50-70 метров, остановить не могут», — подчеркнул очевидец.

В администрации Спасского района РЗН. Инфо заявили, что эвакуации населенных пунктов не проводится. «Пожар на территории 52 и 53-го кварталов около поселков Старый и Новый Кудом, но там никто не живет», — отметили в отделе ГО и ЧС.