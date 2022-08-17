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Мэрия Рязани не разрешала перекрашивать фасад здания на Первомайском проспекте

Рязанская мэрия прокомментировала частичную покраску здания на Первомайском проспекте. Ответ горадминистрация прислала редакции РЗН. инфо. В сообщении отметили, что все изменения фасадов зданий рассматриваются и регистрируются в горадминистрации, эта покраска не была согласована.

«Отделка части фасада здания, отличная от отделки фасадов всего здания, не допускается. Окраска фасадов и всех наружных частей зданий производится на основании паспортов цветового решения, подготовленных по установленному администрацией города Рязани образцу и зарегистрированных в уполномоченном структурном подразделении. Паспорт цветового решения фасада здания по адресу: Первомайский проспект, дом № 35 утвержден в 2016 году. Проектная документация по изменению части фасада здания на регистрацию в соответствии с порядком не поступала, соответственно, разрешение на проведение мероприятий по покраске всех фасадов многоквартирного жилого дома или его части в серый цвет не согласовано», — говорится в сообщении.

Администрация города добавила, что «в адрес собственника направлены уведомления о нарушении правил благоустройства».

Напомним, что в начале августа рязанцы обратили внимание на частичную покраску здания на Первомайском проспекте.