Малков назвал основной источник запаха сероводорода в Рязани

Об этом он рассказал на пресс-конференции в среду, 17 августа.

Врио губернатора Павел Малков назвал один из основных источников запаха сероводорода в Рязани. Вопрос, когда жители областного центра смогут дышать чистым воздухом, прозвучал на пресс-конференции в среду, 17 августа.

Малков сказал, что источников загрязнений много и он по каждому разбирается.

«Сам езжу по предприятиям, сам езжу по свалкам, сам разбираюсь с источниками», — заявил глава региона. Врио губернатора отметил, что у него нет четкого понимания источника выбросов.

«Из последних открытий, лично для меня, что одним из существенных источников сероводорода у нас в воздухе является наша система канализации. Она очень серьезно изношена. Есть большие вопросы. Надо проверять ее состояние. Боюсь, что там потребуются достаточно серьезные инвестиции», — сказал Малков.