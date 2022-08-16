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В Рязани в декабре появятся 47 новых автобусов на сжиженном газе
Об этом заявил вице-губернатор Артем Бранов на заседании правительства.

В Рязани в декабре появятся 47 новых автобусов на сжиженном газе. Об этом во вторник, 16 августа, заявил вице-губернатор Артем Бранов на заседании правительства.

«Десять троллейбусов мы закупим в ближайшие две-три недели, следом еще десять троллейбусов получим вторым этапом. Сейчас активно работаем по приобретению с помощью льготного лизинга 47 экологичных автобусов на сжиженном газе», — отметил политик.

Он подчеркнул, что техника появится в декабре.

Мэр Рязани Елена Сорокина заявила, что последний раз Рязань закупала троллейбусы «в прошлом веке».

Артем Бранов отметил, что власти дополнительно работают с Москвой и Санкт-Петербургом по получению подержанного общественного транспорта и коммунальной техники от них.

Также он заявил, что до конца октября в Рязани и некоторых районах появится новая коммунальная техника.