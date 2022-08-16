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В Минобороны заявили, что причиной детонации боеприпасов в Крыму стала диверсия
В Минобороны отметили, что никто серьезно не пострадал.

В Минобороны заявили, что детонация боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе Крыма произошла из-за диверсии. Об этом передает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что утром 16 августа склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой пострадал в результате диверсии.

В Минобороны отметили, что никто серьезно не пострадал.

Ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну и жилым домам.

Ранее в сети появилось видео взрывов.