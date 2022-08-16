РИА Новости: на севере Крыма произошел пожар на трансформаторной подстанции

В сети опубликовали видео горящей территории.

В Крыму произошел пожар на трансформаторной подстанции. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Пожар случился на трансформаторной подстанции в селе Майское под Джанкоем. Некоторые очевидцы при этом сообщают о взрывах. В сети появилось видео.

Тем временем ряд СМИ сообщает, что пожар произошел на складе боеприпасов.

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место.

«Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.