РИА Новости: на севере Крыма произошел пожар на трансформаторной подстанции
В сети опубликовали видео горящей территории.
В Крыму произошел пожар на трансформаторной подстанции. Об этом во вторник, 16 августа,
Пожар случился на трансформаторной подстанции в селе Майское под Джанкоем. Некоторые очевидцы при этом сообщают о взрывах. В сети появилось видео.
Тем временем ряд СМИ сообщает, что пожар произошел на складе боеприпасов.
Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место.
«Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.