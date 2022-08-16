В ДТП с маршруткой и троллейбусом пострадали три человека
В ДТП с маршруткой и троллейбусом пострадали три человека. Уточненную информацию опубликовала пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась во вторник, 16 августа, примерно в 14.45 вблизи дома № 17 по улице Забайкальской. Там 42-летний рязанец на автобусе «ПАЗ» врезался в попутный троллейбус, которым управлял 46-летний житель областного центра. В ДТП пострадали три пассажира автобуса в возрасте 27, 16 и 68 лет. Им потребовалась медицинская помощь.
По данному факту проводят проверку полиция и прокуратура.