Прокуратура организовала проверку после ДТП на улице Забайкальской
По итогам проверки решат вопрос о мерах прокурорского реагирования.
После ДТП на улице Забайкальской прокуратура Московского района организовала проверку. Об этом РЗН. инфо сообщили в областной прокуратуре.
По предварительной информации, водитель автобуса «ПАЗ» совершил столкновение с попутно двигающимся троллейбусом. В ДТП пострадали три пассажирки автобуса «ПАЗ», в том числе несовершеннолетняя девушка.
По итогам проверки решат вопрос о мерах прокурорского реагирования.