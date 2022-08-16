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Павел Малков заявил о неравнодушном отношении РНПК к экологии
Малков посетил предприятие в понедельник, 15 августа.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил о неравнодушном отношении РНПК к экологии во время посещения предприятия. Об этом пишет ИД «Пресса».

Малков посетил предприятие в понедельник, 15 августа. Врио губернатора ознакомился с основными производственными мощностями предприятия, обсудил перспективы модернизации РНПК.

Также он осмотрел установки биологической очистки сточных вод, предназначенные для механической и биологической очистки канализационных вод.

«РНПК — одно из предприятий, на котором основывается мощь не только Рязанского региона, но и нашей страны. Радует, что предприятие развивается и есть дальнейшие планы. Хочу отметить серьезное отношение руководства РНПК как к локальным, так и глобальным вопросам», — сказал Малков.

Он заявил, что предприятие неравнодушно относится к экологии и делает серьезные инвестиции в этом направлении.