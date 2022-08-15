Жалоба прокурора на отмену приговора по делу экс-мэра Карабасова поступила в кассационный суд

Экс-мэра Рязани Сергея Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Жалоба прокурора на отмену приговора по делу экс-мэра Карабасова поступила в кассационный суд. Информацию разместили на сайте Советского районного суда Рязани.

Дело направлено во второй кассационный суд общей юрисдикции Москвы. Кассационное представление направил прокурор.

Напомним, экс-мэра Сергея Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

По версии следствия, начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.

О ситуации стало известно после того, как рязанская журналистка Ирина Чепелева сообщила Путину о том, что площадка исчезла. Позже выяснилось, что ее вместо Лесопарка установили в кремлевском парке.

Сначала фигурантам дела вынесли обвинительный приговор, а потом его отменили.