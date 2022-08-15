В Шиловском районе пропала 76-летняя женщина
Женщина 1946 года рождения пропала в Шилове.
В Шиловском районе пропала 76-летняя Лидия Рябкова. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Женщина 1946 года рождения пропала в Шилове. О ней ничего неизвестно с 13 августа.
Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, собраны в пучок.
Одежда: черные брюки в мелкий пестрый рисунок, светлые босоножки, предположительно вязаная шапка.
Всех, кому известно о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.