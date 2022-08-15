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В Шиловском районе пропала 76-летняя женщина
Женщина 1946 года рождения пропала в Шилове.

В Шиловском районе пропала 76-летняя Лидия Рябкова. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязанской области».

Женщина 1946 года рождения пропала в Шилове. О ней ничего неизвестно с 13 августа.

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, собраны в пучок.

Одежда: черные брюки в мелкий пестрый рисунок, светлые босоножки, предположительно вязаная шапка.

Всех, кому известно о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.