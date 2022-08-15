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В Пермском крае нашли мертвой пропавшую шестилетнюю девочку

В Верхнечусовскимх Городках Пермского края нашли мертвой пропавшую шестилетнюю девочку. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Девочка ушла в магазин вечером в субботу, 13 августа, и не вернулась. Ее искали полицейские и волонтеры. За информацию о ребенке обещали вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

Тело девочки нашли в колодце в воскресенье, 15 августа.

Следователи ранее возбудили дело по статье «Убийство».

Как сообщил Telegram-канал Ural Mash перед исчезновением в поселке видели двух незнакомцев. По предварительной версии, девочку увели неизвестные мужчины. Один из них попал на камеры наблюдения в магазине.

Правоохранители прорабатывают версии с похищением и возможным убийством.

По данным Telegram-канала SHOT, на полиграф уже отправили одного из жителей поселка, которого судили за убийство малолетних, но он давно вышел на свободу. Сейчас он живет со своей женой и тремя детьми. Полиграф не дал положительного результата.