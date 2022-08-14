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Строительство моста-дублера через Оку не начнется раньше 2024 года
Строительство моста-дублера через Оку на 2023-2024 годы не запланировано. Об этом сообщил региональный минтранс на странице врио губернатора Павла Малкова «Вконтакте».

Строительство моста-дублера через Оку на 2023-2024 годы не запланировано. Об этом сообщил региональный минтранс на странице врио губернатора Павла Малкова «Вконтакте».

«Мост-дублер через Оку крайне необходим для нашего региона. Учитывая масштабность проекта, мы разработали проект обоснования инвестиций. Проектной документации на сам объект в настоящее время пока не разработано. При ее разработке учтут вопросы устройства, переустройства коммуникаций, устройство проездов, технология производства работ… Строительство объекта возможно только с привлечением средств федерального бюджета. И на 2023-2024 годы пока не запланировано», — говорится в комментарии.

Минтранс пообещал своевременно делиться актуальными новостями о проекте на официальном сайте ведомства.