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Россиянам назвали подорожающие осенью продукты
В начале осени традиционно дорожают некоторые продукты. Завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов рассказал агентству «Прайм», стоимость чего больше всего вырастет.

В начале осени традиционно дорожают некоторые продукты. Завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов рассказал агентству «Прайм», стоимость чего больше всего вырастет.

По словам специалиста, в сентябре по сравнению с летом всегда дорожают молочная продукция, яйца, колбасные изделия и овощи. Немного поднимаются цены на рыбопродукты и свинину. Плавный сезонный рост произойдет на мясо птицы, которое дешевле всего летом.

«В качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб и соотносят их с урожаем, но надо понимать, что зерновая составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется», — отметил Завьялов.

По его словам, рост цен на хлеб и большую часть продуктов происходит не из-за аграрной составляющей, а из-за роста расходов на газ, электричество, логистику и оплату труда сотрудникам предприятий.

Также на цены некоторых продуктов влияет изменение мировой конъюнктуры. Это актуально в первую очередь для кофе и чая. Их цена в течение года в целом стабильна, но плавно растет в рамках общей инфляции. Санкции и необходимость работать через транзитные страны тоже корректирует цену закупаемого оборудования и упаковки.

В августе фрукты стоят меньше всего, пик роста цен на них выпадает на период с мая по июнь, затем плавно растет в сентябре.