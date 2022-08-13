В Финляндии разработали план сокращения выдачи виз россиянам

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал о механизме, который позволит сократить число туристических виз, выдаваемых россиянам. Об этом Хаависто сообщил MTV, пишет
По его словам, достичь этого поможет установление сроков подачи заявлений: к примеру, подавать документы на туристическую визу по понедельникам.
«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим уважительным причинам», — пояснил Хаависто.
Министр считает, что в этом случае очередь за туристическими визами вырастет, соответственно, их будут выдавать медленнее и их количество сократится.
Ранее врио премьер-министра Финляндии Аки Линден призвал ужесточить выдачу виз россиянам.