В Финляндии разработали план сокращения выдачи виз россиянам

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал о механизме, который позволит сократить число туристических виз, выдаваемых россиянам. Об этом Хаависто сообщил MTV, пишет «Коммерсантъ».

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал о механизме, который позволит сократить число туристических виз, выдаваемых россиянам. Об этом Хаависто сообщил MTV, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, достичь этого поможет установление сроков подачи заявлений: к примеру, подавать документы на туристическую визу по понедельникам.

«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим уважительным причинам», — пояснил Хаависто.

Министр считает, что в этом случае очередь за туристическими визами вырастет, соответственно, их будут выдавать медленнее и их количество сократится.

Ранее врио премьер-министра Финляндии Аки Линден призвал ужесточить выдачу виз россиянам.