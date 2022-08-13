Депутату рязанской гордумы Бурцеву отменили домашний арест

Депутату рязанской гордумы Александру Бурцеву отменили домашний арест. Об этом сообщили источники РЗН. Инфо. Его жене, Алевтине Бурцевой, также отменена мера пресечения.

Депутату рязанской гордумы Александру Бурцеву отменили домашний арест. Об этом сообщили источники РЗН. Инфо. Его жене, Алевтине Бурцевой, также отменена мера пресечения.

Напомним, Александр Бурцев в мае 2022 года заявил, что у него вымогали взятку за прекращение дела о мошенничестве. История началась осенью 2020 года. Тогда прокуратура проверила, как депутаты гордумы тратят бюджетные деньги, выделяемые им на компенсации. Это 60 тысяч рублей ежемесячно. Вопросы у надзорного органа возникли ко многим народным избранникам: справедросу Сергею Караеву, единоросам Ирине Орешиной, Александру Бурцеву и либерал-демократам Дмитрию Панкину, Павлу Ахунову, Дмитрию Володину, Никите Усачеву. Орешина, которую подозревали в незаконных тратах 1 260 000 рублей, практически сразу написала признательные показания, что удивило многих юристов.

«Успех» с Орешиной, возможно, дал основания следственным органам все депутатские «дела о компенсациях» вести одинаково. Александр Бурцев бизнесмен, занимается грузоперевозками. За 2020 год он указал в декларации о доходах 26,8 миллионов рублей, а за 2021 — 16,8 миллионов. Не мультимиллионер, но человек не бедный. Бурцеву следователи «насчитали» присвоение 400 500 рублей. С обвинениями Бурцев не согласился и отрицал свою вину. Подробнее о том, как Бурцеву предложили «решить» дело и почему следствие задержало его жену, РЗН. Инфо писал в мае в разделе «Публикации».

Тогда суд оставил Бурцева под домашним арестом, а Алевтине запретил общаться с мужем и другими свидетелями по делу. Следствие обвиняло ее в покушении на дачу взятки группой лиц с мужем.

Все это время защита Александра Бурцева и его жены Алевтины, считало ситуацию парадоксальной. Алевтина сама пришла в полицию и заявила, что у них с мужем вымогают деньги. Во время передачи взятки, которая проходила под контролем полиции, задержали троих посредников. Двое из них дали признательные показания. В отношении одного из подозреваемых в вымогательстве взятки у Бурцева материалы отправлены в военно-следственный отдел. Делом занимается военная прокуратура. По неподтвержденной информации, задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве.