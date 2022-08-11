Артем Бранов станет куратором блока Евгения Беленецкого

Напомним, зампред правительства покинул пост 11 августа.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов будет куратором сфер транспорта, дорог, строительства, ТЭК и ЖКХ. Решение принял врио губернатора Павел Малков, пишет ТКР .

Ранее этим занимался заместитель председателя облправительства Евгений Беленецкий. Напомним, 11 августа стало известно об его уходе.

«Каждый зампред должен нести персональную ответственность за конкретный блок работы. Вице-губернатор будет вести конкретное направление, а не курировать других зампредов», — приводит ТКР слова Малкова.