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Артем Бранов станет куратором блока Евгения Беленецкого
Напомним, зампред правительства покинул пост 11 августа.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов будет куратором сфер транспорта, дорог, строительства, ТЭК и ЖКХ. Решение принял врио губернатора Павел Малков, пишет ТКР.

Ранее этим занимался заместитель председателя облправительства Евгений Беленецкий. Напомним, 11 августа стало известно об его уходе.

«Каждый зампред должен нести персональную ответственность за конкретный блок работы. Вице-губернатор будет вести конкретное направление, а не курировать других зампредов», — приводит ТКР слова Малкова.