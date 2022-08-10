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В Рязани осудят семейную пару, забившую до смерти собутыльника
Трагедия произошла вечером 23 августа 2021 года.

В Рязани осудят семейную пару, забившую до смерти собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 23 августа 2021 года.

Трое рязанцев распивали алкоголь. Из-за того, что 56-летний мужчина начал навязчиво оказывать знаки внимания 39-летней супруге обвиняемого, между собутыльниками случился конфликт.

В итоге 26-летний мужчина с женой били потерпевшего, лежавшего на земле, ногами и молотком по голове. Также обвиняемый дважды кинул в мужчину бетонный блок.

От полученных травм потерпевший умер на месте. Обвиняемые скрылись с места.

На семейную пару завели дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»).

Заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение в отношении рязанцев. Дело направлено в областной суд.