Супруги из Рязани до смерти забили незнакомца молотком и сбросили на него бетонный блок

Супругов задержали. Возбуждено уголовное дело по пункту ж части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное группой лиц).

Супруги из Рязани до смерти забили незнакомца молотком и сбросили на него бетонный блок. Об этом сообщили на сайте регионального следкома.

В понедельник, 23 августа, супружеская пара и их случайный знакомый в одном из дворов Рязани распивали алкоголь. Между ними возник конфликт, 39-летняя женщина несколько раз ударила мужчину по голове молотком, а ее 26-летний супруг сбросил ему на голову бетонный блок. От полученных травм 56-летний мужчина умер на месте.

Супругов задержали. Возбуждено уголовное дело по пункту ж части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное группой лиц).