В «Наташкином» парке установили новый туалет

Ранее в парке стояли кабинки биотуалетов.

В Рязани в «Наташкином» парке установили новый туалет. Фото в редакцию РЗН. инфо прислали рязанцы.

В среду, 10 августа, на территории верхнего городского парка установили новый туалет. Он расположен у входа со стороны улицы Радищева, рядом с ТЦ «Атрон».

Ранее в парке стояли кабинки биотуалетов.

Редакция РЗН. инфо ставила список туалетов в центре Рязани и интерактивную карту. В нее не вошли торговые центры и заведения общепита.