В трех рязанских парках появились туалетные модули

Они открылись в среду, 10 августа.

Туалетные модули появились в трех рязанских парках. Об этом сообщили в мэрии города.

Павильоны открылись в среду, 10 августа. Они появились в Кремлевском сквере, Верхнем городском парке и сквере у Торговых рядов на улице Кольцова.

Как рассказали в городской администрации, модули куплены на спонсорские средства. Зимой павильоны будут отапливаться. Также в каждом модуле есть пандусы.

При этом, по словам очевидцев, на 10 августа павильоны были закрыты.

Ранее рязанцы рассказывали об открытых кабинках в «Наташином» парке.