Малков заявил, что для реконструкции моста через Оку в Рязани требуется перекрытие движения

По его словам, неудачный ремонт Солотчинского моста случился из-за ошибки в проектировании.

Врио губернатора Павел Малков заявил, что для реконструкции моста через Оку в Рязани требуется перекрытие движения. Об этом он сообщил во время прямого эфира в среду, 10 августа.

По его словам, неудачный ремонт Солотчинского моста произошел из-за ошибки в проектировании.

«Сейчас проводится обследование моста. Нам потребуется реконструкция его конструктивных элементов, которая потребует полного перекрытие движения… Таким образом, у нас остро встает вопрос строительство моста-дублера», — заявил глава региона.

Он отметил, реконструкция моста через Оку пройдет после открытия моста-дублера в районе Дядькова. При этом «поверхностный ремонт» покрытия власти смогут провести в ближайшее время.