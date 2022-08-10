Малков: новый глава рязанского минздрава появится через неделю

Врио губернатора анонсировал назначение во время прямого эфира.

Врио губернатора Павел Малков анонсировал назначение нового министра здравоохранения. Об этом он во время прямого эфира в среду, 10 августа.

По его словам, назначение произойдет через неделю. Министерство также подготовит программу развития здравоохранения, в которую войдут планы по строительству новых объектов и маршрутизации.

«Нельзя сказать, что через месяц ситуация изменится, но мы будем понимать болевые точки, где нужны кадровые изменения», — отметил политик.

Также он анонсировал, что в отдаленных населенных пунктах региона станут выезжать мобильные бригады РЖД на «поездах здоровья».

Напомним, бывший министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий покинул пост 11 июля. Исполняющим обязанности стал Владимир Хоминец.