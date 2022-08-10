Малков анонсировал повторные визиты в города и районы Рязанской области

Врио губернатора отметил, что повторно приедет во все города и районы, в том числе и в Касимов.

Павел Малков анонсировал повторные визиты в города и районы Рязанской области. Об этом врио губернатора заявил во время прямого эфира в среду, 10 августа.

«Повторный визит планируется по всем городам и районам. Я планирую возвращаться регулярно, в том числе и в Касимов планируется», — заявил политик.

Он отметил, что не «просто знакомится» с муниципалитетами, а записывает по каждому визиту «конкретные вопросы». При повтором посещении глава региона намерен получать доклады о проделанной работе.