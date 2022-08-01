В Рязани завершился шестой сезон кубка «ИНВЕСТ CUP»

31 июля завершился шестой сезон Кубка «
Организатором мероприятия с 2017 года является
В заключительном туре соревновались 64 команды со всего ЦФО, которые были определены по результатам отборочных этапов в Касимове и Новомичуринске, а также на финальных играх Чемпионата области.
По итогам соревнований места на пьедестале почета распределились следующим образом:
U15 девушки (2007 года рождения и младше):
1 место — Лидер 2007 (Касимов)
2 место — Оникс 2 (Рязань)
3 место — Дельфин (Новомичуринск)
U15 юноши (2007 года рождения и младше):
1 место — Шампиньоны (Рязань)
2 место — СНПСteam (Рязань)
3 место — Дельфин (Новомичуринск)
U18 девушки (2004-2006 годов рождения):
1 место — Красная Пахра (Москва)
2 место — Электросталь (Московская область)
3 место — Дети Rave (Рязань)
U18 юноши (2004-2006 годов рождения):
1 место — Красная Пахра (Москва)
2 место — Единство (Рязань)
3 место — Лоси (Нижний Новгород)
Женщины (2003 и старше):
1 место — Красная Пахра (Москва)
2 место — Лидер (Касимов)
3 место — Дети Rave (Рязань)
Мужчины (2003 и старше):
1 место — Guns n Balls (Тула)
2 место — Old Space (Воронеж)
3 место — Easy Money (Рязань)
Призеров и обладателей путевок на профессиональные чемпионаты поздравил президент Федерации баскетбола Рязанской области
Путевки были вручены следующим командам:
- Команда Guns n Balls (Тула) отправится на Финал Кубка России по баскетболу 3×3 в категории «Мужчины»
- Команда Красная Пахра (Москва) отправится на Финал Кубка России по баскетболу 3×3 в категории «Женщины», на Финал Первенства России по баскетболу 3×3 среди команд юниоров в категории «Юноши U18» и «Девушки U18».
С результатами игр можно ознакомиться