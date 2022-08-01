В Рязани завершился шестой сезон кубка «ИНВЕСТ CUP»

Мероприятие проходило на площадке ЦУС «Под Мостом» в рязанском Лесопарке.

31 июля завершился шестой сезон Кубка « ИНВЕСТ CUP » по баскетболу 3×3. Финал и торжественная церемония закрытия сезона состоялись на площадке ЦУС «Под Мостом» в рязанском Лесопарке.

Организатором мероприятия с 2017 года является ФПК «ИНВЕСТ» . Турнир также проходит при поддержке Федерации баскетбола Рязанской области (президент федерации Александр Жукаев), СШОР «Единство» (директор школы Алексей Архипов) и МАУК «Лесопарк» (директор Дамир Шабакаев).

В заключительном туре соревновались 64 команды со всего ЦФО, которые были определены по результатам отборочных этапов в Касимове и Новомичуринске, а также на финальных играх Чемпионата области.

По итогам соревнований места на пьедестале почета распределились следующим образом:

U15 девушки (2007 года рождения и младше):

1 место — Лидер 2007 (Касимов)

2 место — Оникс 2 (Рязань)

3 место — Дельфин (Новомичуринск)

U15 юноши (2007 года рождения и младше):

1 место — Шампиньоны (Рязань)

2 место — СНПСteam (Рязань)

3 место — Дельфин (Новомичуринск)

U18 девушки (2004-2006 годов рождения):

1 место — Красная Пахра (Москва)

2 место — Электросталь (Московская область)

3 место — Дети Rave (Рязань)

U18 юноши (2004-2006 годов рождения):

1 место — Красная Пахра (Москва)

2 место — Единство (Рязань)

3 место — Лоси (Нижний Новгород)

Женщины (2003 и старше):

1 место — Красная Пахра (Москва)

2 место — Лидер (Касимов)

3 место — Дети Rave (Рязань)

Мужчины (2003 и старше):

1 место — Guns n Balls (Тула)

2 место — Old Space (Воронеж)

3 место — Easy Money (Рязань)

Призеров и обладателей путевок на профессиональные чемпионаты поздравил президент Федерации баскетбола Рязанской области Александр Жукаев : «Поздравляю всех спортсменов и благодарю за интересную игру в финале. Это было волнительно и впечатляюще. Считаю, что чемпионат завершен достойно! Отдельные слова благодарности — организаторам этого спортивного мероприятия. А нашим победителям — удачи на предстоящих играх. Верьте в себя и стремитесь к успеху. У вас все обязательно получится!».

Путевки были вручены следующим командам:

Команда Guns n Balls (Тула) отправится на Финал Кубка России по баскетболу 3×3 в категории «Мужчины»

Команда Красная Пахра (Москва) отправится на Финал Кубка России по баскетболу 3×3 в категории «Женщины», на Финал Первенства России по баскетболу 3×3 среди команд юниоров в категории «Юноши U18» и «Девушки U18».