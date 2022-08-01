В Крыму три человека погибли при столкновении двух автомобилей
Авария произошла на трассе «Симферополь-Евпатория» в воскресенье, 31 июля, около 0:10.
В Крыму три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей. Об этом сообщило в соцсети «ВКонтакте»
Авария произошла на трассе «Симферополь-Евпатория», недалеко от села Червоное, в воскресенье, 31 июля, около 0:10.
По предварительным данным, 42-летний водитель Renault Symbol выехал на «встречку». Автомобиль врезался в Lada Granta, за рулем которого был 44-летний мужчина.
На месте погибли водитель иномарки, а также два его пассажира: 37-летний мужчина и 41-летняя женщина. 17-летнего пассажира и водителя Lada госпитализировали.
Полиция проводит проверку по факту аварии. Прокуратура проконтролирует законность процессуального решения, принятого в дальнейшем.