В Центробанке заявили об отсутствии экономических предпосылок для деноминации в России

Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель главы регулятора Сергей Белов.

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов заявил об отсутствии экономических предпосылок для деноминации в стране. Об этом он рассказал в интервью « Известиям ».

По его словам, причин для деноминации нет. «Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными», — сообщил Белов. По его мнению, тему деноминации «даже не стоит обсуждать».

Напомним, в конце июня Центробанк представил новый дизайн 100-рублевых купюр. С одной стороны на ней изображены виды Москвы, с другой — мемориал советскому солдату во Ржеве. При этом отмечается, что россияне смогут пользоваться и банкнотами образца 1997 года.