Банк России представил обновленную сторублевую купюру

Ее ввели в обращение с четверга, 30 июня.

Банк России представил обновленную сторублевую купюру. Информация появилась на сайте регулятора .

Модернизированную купюру ввели в обращение с четверга, 30 июня.

Изображения на банкноте связаны в Москвой и ЦФО. Так, на купюре появились Спасская башня Московского кремля с одной стороны и мемориал советскому солдату во Ржеве — с другой.

Дизайн банкноты выполнен в оливково-оранжевой гамме. На ней есть QR-код, ведущий на страницу Банка России с информацией о признаках подлинности и оформлении.

Обновленные купюры поступят в обращение постепенно. Отмечается, что банкнотами образца 1997 года также можно пользоваться.