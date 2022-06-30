Банк России представил обновленную сторублевую купюру
Ее ввели в обращение с четверга, 30 июня.
Банк России представил обновленную сторублевую купюру. Информация появилась на
Модернизированную купюру ввели в обращение с четверга, 30 июня.
Изображения на банкноте связаны в Москвой и ЦФО. Так, на купюре появились Спасская башня Московского кремля с одной стороны и мемориал советскому солдату во Ржеве — с другой.
Дизайн банкноты выполнен в оливково-оранжевой гамме. На ней есть QR-код, ведущий на страницу Банка России с информацией о признаках подлинности и оформлении.
Обновленные купюры поступят в обращение постепенно. Отмечается, что банкнотами образца 1997 года также можно пользоваться.