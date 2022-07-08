Родители студентов педколледжа в Касимове рассказали об ухудшающемся состоянии общежития

В сентябре 2021 года родители пожаловались в соцсетях на плачевное состояние общежития педколледжа в Касимове. Министерство образования и прокуратура провели проверки, после которых прислали предписания. Однако состояние общежития только ухудшилось.

Родители студентов педколледжа в Касимове рассказали об ухудшающемся состоянии общежития. Об этом редакции РЗН. Инфо рассказала Лилия, мать одного из бывших студентов.

В сентябре 2021 года родители пожаловались в соцсетях на плачевное состояние общежития педколледжа в Касимове. Министерство образования и прокуратура провели проверки, после которых прислали предписания. Однако состояние общежития только ухудшилось.

«Прошли проверки, прислали мне отписки отовсюду, якобы по результатам проверки все нормально, мелкие нарушения. Из того, что было сделано — это закуплены матрасы и несколько плит для готовки еды. И то не кухонных, которые должны быть по факту, а походных. В остальном никаких изменений, наоборот еще многие моменты ухудшились: перестала работать прачечная, якобы сломалась, позакрывали туалеты и душевые, оставили только по одному на этаже», — поделилась женщина.

Министерство образования и молодежной политики области в октябре 2021 года прислали ответ родителям, что «условия проживания в общежитии филиала не противоречит требованиям действующего законодательства».

«В ходе комиссионной проверки филиал колледжа и общежитие признаны готовыми к учебному году. При этом в связи с физическим износом здания общежитие филиала требует косметического ремонта. Его проведение осуществляется в плановом порядке. В частности, в обеденных зонах установлены дополнительные электрические плиты, а ремонт туалетных комнат будет завершен до 15 декабря 2021 года», — указано в официальном ответе.

Кроме того, Лилия опровергла слова министерства образования, что в общежитиях есть актовые и тренажерные залы, комнаты для проведения дополнительных учебных занятий, самоподготовки и психологической разгрузки.

«Это все ложь. Я пробовала связываться с исполнителями, которые давали мне такие ответы. Спрашивала их, откуда эта информация, видели ли они своими глазами все это прежде, чем давать отписки. Люди меня пересылали друг на друга и в итоге бросали трубки. Якобы была проверка, она дала такой ответ», — отметила женщина.

По словам Лилии, все, что было выставлено предписанием выполнить до 15 декабря, так и не сделали."Не отремонтировали ни душевые, ни туалеты, их вообще закрыли. Также колледжу выделили 613 тысяч 150 рублей на приобретение учебной литературы по общеобразовательному циклу до конца года. Но книги так и не были закуплены", — рассказала женщина.

Корреспондент РЗН. Инфо пытался связаться с директором филиала педколледжа в Касимове несколько дней, но трубку она так и не взяла.

Напомним, прокуратура провела проверку филиала педколледжа.