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В Касимове прошла проверка филиала педколледжа
В общежитии филиала в туалетах частично отсутствует плитка на стенах, полу, часть раковин находится в неисправном состоянии. Полы в коридорах имеют дефекты (щели, дыры, покраска стерта), что препятствует качественному проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в нарушение требований п. 2.5.2, п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20.

В Касимове прокуратура проверила филиал педколледжа. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Во время проверки нашли нарушения. Перед обеденным залом в четыре умывальных раковины были в неисправном состоянии, в туалетах отсутствовала плитка на стенах, полу, часть раковин была неисправна. В коридорах на полу были щели, дыры, стерта покраска. Кроме того, бытовые отходы хранились не в контейнерных баках.

В адрес филиала ОГБПОУ «Рязанского педагогического колледжа» Касимова внесли представление, которое находится на рассмотрении. В отношении двух должностных лиц филиала возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.3 и статьи 6.4 КоАП РФ.