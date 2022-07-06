Сергей Собянин объяснил разницу в доходах Рязани и Москвы

Мэр столицы добавил, что для развития города нужно создавать благоприятную среду, тогда люди будут инвестировать в город и создавать новые рабочие места и новые налоги.

Сергей Собянин объяснил разницу в доходах Рязани и Москвы. Об этом пишет ТАСС .

Во вторник, 5 июля, мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов» рассказал, что все российские города работают по одной формуле распределения налогов.

«Мы все живем по одной формуле — и Рязань, и Кострома, и Москва, и Петропавловск… все регионы живут по одной формуле распределения налогов. Москва получает такую же долю налога на прибыль, подоходного налога, налога на имущество и так далее», — пояснил Собянин.

Он отметил, что в столице налоги выше, так как производительность труда в среднем выше в 2-5 раз, чем в других регионах.

«Большой город дает другие возможности, и с этим ничего не сделаешь», — сказал Собянин.

Также мэр столицы добавил, что для развития города нужно создавать благоприятную среду, тогда люди будут инвестировать в город и создавать новые рабочие места и новые налоги.