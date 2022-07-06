Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
28°
Чтв, 07
29°
Птн, 08
28°
ЦБ USD 62.91 4.4 07/07
ЦБ EUR 64.33 4.17 07/07
Нал. USD 69.1 / 73 06/07 16:21
Нал. EUR 72.3 / 74.3 06/07 16:15
Новости
Публикации
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
3 часа назад
437
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
7 194
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
15 331
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
7 423
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Сергей Собянин объяснил разницу в доходах Рязани и Москвы
Мэр столицы добавил, что для развития города нужно создавать благоприятную среду, тогда люди будут инвестировать в город и создавать новые рабочие места и новые налоги.

Сергей Собянин объяснил разницу в доходах Рязани и Москвы. Об этом пишет ТАСС.

Во вторник, 5 июля, мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов» рассказал, что все российские города работают по одной формуле распределения налогов.

«Мы все живем по одной формуле — и Рязань, и Кострома, и Москва, и Петропавловск… все регионы живут по одной формуле распределения налогов. Москва получает такую же долю налога на прибыль, подоходного налога, налога на имущество и так далее», — пояснил Собянин.

Он отметил, что в столице налоги выше, так как производительность труда в среднем выше в 2-5 раз, чем в других регионах.

«Большой город дает другие возможности, и с этим ничего не сделаешь», — сказал Собянин.

Также мэр столицы добавил, что для развития города нужно создавать благоприятную среду, тогда люди будут инвестировать в город и создавать новые рабочие места и новые налоги.