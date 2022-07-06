Павел Малков согласился, что общественный транспорт Рязани похож на ржавое корыто
Так автобусы и троллейбусы назвал один из пользователей во время прямой линии врио губернатора.
Павел Малков согласился, что общественный транспорт Рязани похож на ржавое корыто. Так автобусы и троллейбусы назвал один из пользователей во время прямой линии врио губернатора в среду, 6 июля.
«Мне непонятно, почему само предприятие убыточное», — прокомментировал врио губернатора состояние УРТ.
Он пообещал, что на УРТ пройдет аудит и предприятие станет безубыточным. Также Малков сказал, что в ближайшее время регион получит 40 автобусов из столицы, и что они в нормальном состоянии. Также область подаст заявку на субсидирование при покупке транспорта.