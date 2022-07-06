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Активисты: в Рязани 400 детских площадок не соответствуют техническому регламенту
Рязанские активисты провели мониторинг состояния детских площадок в разных районах города.

Рязанские активисты призвали местных чиновников навести порядок в работе по содержанию и ремонту детских площадок в областном центре. Информация об этом в среду, 6 июля, поступила в редакцию РЗН. инфо от активистов ОНФ.

Рязанские активисты провели мониторинг состояния детских площадок в разных районах города. Выяснилось, что около половины из трех тысяч объектов не имеют балансосодержателя и минимум 400 из них не соответствуют техрегламенту: качели без сидений, ветхие металлические конструкции неустановленного назначения, грязные песочницы, ржавые горки, заросшие кустарниками прилегающие территории.

«Мы неоднократно обращали внимание чиновников на проблему удручающего состояния детских игровых площадок в разных районах города. Били тревогу по поводу небезопасных качелей, каруселей и горок. Предлагали составить общий реестр, установить собственников и контролировать их. Безусловно, в ряде случаев, реакция на наши обращения следовала. Но в целом проблема не решена до сих пор. Несколько сотен детских игровых площадок представляют реальную угрозу безопасности детей» — заявили общественники.

Они попросили рязанских властей устранить недостатки в кратчайшие сроки.