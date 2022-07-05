В Рязанской области простились с двумя военнослужащими, погибшими на Донбассе

Во вторник, 5 июля, в Рязанской области простились с гвардии младшим сержантом Егором Сизых и гвардии рядовым Алексеем Андреевым.

Во вторник, 5 июля, в Рязанской области простились с гвардии младшим сержантом Егором Сизых, снайпером стрелкового взвода в/ч 41450 и гвардии рядовым Алексеем Андреевым, стрелком-оператором парашютно-десантной роты в/ч 41450. Военнослужащие погибли в ходе военной спецоперации на Донбассе.

Прощание прошло с соблюдением всех воинских почестей. В них участвовали представители власти, Рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего.