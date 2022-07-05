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В Рязани задержали пару, обокравшую пенсионерку
В полицию обратилась 69-летняя рязанка и сообщила, что у нее с банковского счета пропали все деньги.

В Рязани раскрыли мошенничество, от которого пострадала 69-летняя пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

69-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что с ее банковского счета пропали все деньги — 27 тысяч рублей. Об этом ей стало известно, когда она попыталась оплатить покупки.

Оперативники расспросили женщину и выяснили, что недавно к ней в дверь постучались незнакомцы — молодой человек и девушка, которые попросили о помощи. Они спросили у пенсионерки телефон, чтобы позвонить родителям и сообщили, что их телефоны разрядились.

Женщина поверила истории и отдала телефон. Она находилась рядом, пока они набирали цифры на экране и с кем-то говорили. После разговоров незнакомцы вернули телефон, поблагодарили женщину и ушли.

Оперативники предположили, что во время разговора злоумышленники перевели деньги на свой счет.

Полицейские составили описание внешности мошенников. По нему они узнали 28-летнего жителя Рязанской области и его 26-летнюю подругу, которые ранее попадали в поле зрения полиции. Их привлекали к ответственности за незаконное хранение наркотиков и хищения.

Мужчину подозревали в аналогичном мошенничестве с телефоном.

Оперативники разыскали эту пару и установили, что они причастны к совершению мошенничества. Злоумышленников задержали. Выяснилось, что похищенные деньги они потратили на наркотики.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.