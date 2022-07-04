В Рязани ищут очевидцев аварии с мопедом на улице Дзержинского

ДТП произошло вечером в воскресенье, 3 июля, на улице Дзержинского.

Сестра пострадавшего в аварии с мопедом на улице Дзержинского ищет очевидцев происшествия. Информация об этом появилась в группе «Новости Рязани «ВКонтакте».

«Люди, помогите! Я очень прошу откликнуться свидетелей данного ДТП. Пострадал мой брат. Все очевидцы, кто был, проехали мимо», — говорится в посте.

Также рязанка поблагодарила тех, кто вызвал скорую помощь.

Напомним, авария произошла вечером в воскресенье, 3 июля, на улице Дзержинского. Как сообщила пресс-служба МВД, водитель мопеда не справился с управлением и врезался в столб. Водителя и пассажира госпитализировали.

Позже появилось видео с места аварии.