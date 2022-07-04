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Количество заболевших клещевым боррелиозом в Рязанской области увеличилось до восьми
Неделю назад региональный Роспотребнадзор сообщал о пяти заболевших.

В Рязанской области за неделю клещи покусали 90 человек, в том числе 40 детей. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Больше всего обращений зарегистрировали в Рязани, Рязанском, Скопинском, Рыбновском, Спасском и Кораблинском районах. Вероятными местами нападения клещей назвали природные условия, территории близкие к деревням и селам, прибрежные территории и лесопосадки.

Уточняется, что из 432 исследованных клещей 9,5% составили зараженные насекомые.

По последним данным, в июне на территории региона зарегистрировано восемь случаев заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). Неделю назад их количество составляло пять человек.