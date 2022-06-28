Пять рязанцев заразились болезнью Лайма после укуса клещей

Всего за прошедшую неделю в больницы Рязанской области после укусов клещей обратились 114 человек, из них 48 детей.

Пять рязанцев заразились болезнью Лайма после укуса клещей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в больницы Рязанской области после укусов клещей обратились 114 человек, из них 48 детей.

Всего обращения зарегистрировали в 14 районах области. Больше всего людей пострадало в Рязанском, Скопинском, Рыбновском, Спасском, Кораблинском, Шиловском районах и Рязани.

В июне после укуса клещей пять человек заразились клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). Всего из 400 исследованных экземпляров клещей выявили 8,5% зараженных насекомых.

Рязанца напомнили, что после укуса клеща нужно обратиться в медицинскую организацию для его удаления и назначения лечения. Если насекомое удалили самостоятельно, его надо отнести на исследование в лаборатории по адресу: