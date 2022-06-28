Пять рязанцев заразились болезнью Лайма после укуса клещей. Об этом
За прошедшую неделю в больницы Рязанской области после укусов клещей обратились 114 человек, из них 48 детей.
Всего обращения зарегистрировали в 14 районах области. Больше всего людей пострадало в Рязанском, Скопинском, Рыбновском, Спасском, Кораблинском, Шиловском районах и Рязани.
В июне после укуса клещей пять человек заразились клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). Всего из 400 исследованных экземпляров клещей выявили 8,5% зараженных насекомых.
Рязанца напомнили, что после укуса клеща нужно обратиться в медицинскую организацию для его удаления и назначения лечения. Если насекомое удалили самостоятельно, его надо отнести на исследование в лаборатории по адресу:
- федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: Рязань, улица Свободы, дом № 89, литера Б, телефон
+7 (4912) 25-60-52;
- государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Консультативно-диагностический центр»: Рязань, улица Промышленная, дом № 25 и улица Лермонтова, дом № 5/1, телефон
+7 (4912) 44-49-55.