Полиция проводит проверку инцидента с упавшим памятником в Канищеве
В полицию поступило заявление о том, что неизвестные повалили памятник в сквере ЖКХ в рязанском Канищеве. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию поступило заявление о том, что неизвестные повалили памятник в сквере ЖКХ в рязанском Канищеве. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Проводится проверка.
Напомним, фото упавшего памятника ЖКХ опубликовали в соцсетях в воскресенье, 31 июля.