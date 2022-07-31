Полиция проводит проверку инцидента с упавшим памятником в Канищеве

В полицию поступило заявление о том, что неизвестные повалили памятник в сквере ЖКХ в рязанском Канищеве. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.