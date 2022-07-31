В Канищеве упал памятник ЖКХ

В Рязани в районе Канищево упал памятник ЖКХ. Фото опубликовано в группе «Рязань» в воскресенье, 31 июля.

В Рязани в районе Канищево упал памятник ЖКХ. Фото опубликовано в группе «Рязань» в воскресенье, 31 июля.

«Парк ЖКХ сегодня. Вандализм процветает», — написал автор поста.

Однако свалили памятник вандалы или он был плохо закреплен и упал сам, пока неизвестно. В результате скульптура оказалась частично повреждена.

Памятник установили на улице Станкозаводской в 2019 году в рамках благоустройства парка ЖКХ.