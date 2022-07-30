В Рязанской области обнаружили еще один вид бабочек

Рязанский энтомолог Виктор Буртнев исследовал фауну региона и в Клепиковском районе на одном из верховых болот обнаружил локальную популяцию красновато-серой шерстолапки. Об этом сообщает «Медиарязань».

Рязанский энтомолог Виктор Буртнев исследовал фауну региона и в Клепиковском районе на одном из верховых болот обнаружил локальную популяцию красновато-серой шерстолапки. Об этом сообщает «Медиарязань».

К открытию привели многолетние поиски новых видов с использованием оборудования для ночного привлечения насекомых. Ранее шерстолапка не попадалась на глаза ученым. Болотный массив избежал осушения в эпоху мелиорации Мещеры, что позволило сохранить популяции редчайших и охраняемых в регионе бабочек: перламутровки эвномии, сенницы геро, торфяниковой голубянки, торфяниковой желтушки, а также голубичной пяденицы.

«Красновато-серая шерстолапка еще один кандидат на включение в Красную книгу животных Рязанской области. Ее популяция, судя по всему, находится в относительной безопасности и защищена границами памятника природы, где осушение, добыча минерального сырья, застройка, и большинство видов рубок запрещены по закону», — сообщил завкафедрой географии, экологии природопользования РГУ имени Есенина Алексей Водорезов.

Бабочку отличает поза покоя — в ней насекомое вытягивает перед собой особо длинные передние ножки, густо покрытые волосками. По одной из версий, мохнатая спинка насекомого напоминает паука, что может отпугнуть хищника.

Напомним, ранее в Окском заповеднике нашли редкий вид бабочек из семейства ураний. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.