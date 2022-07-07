В Окском заповеднике нашли редкий вид бабочек

Вид занесен в Красные книги Рязанской области и сопредельных регионов.

В Окском заповеднике нашли редкий вид бабочек из семейства ураний. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Бабочку Eversmannia exornata (Эверсманния украшенная) заметили 2 июля на центральной усадьбе. Вид занесен в Красные книги Рязанской области и сопредельных регионов.

Отмечается, что несколько лет подряд бабочку замечали в Брыкином бору, но случаи были единичными.

Справка

Эверсманния украшенная — реликтовый вид широколиственных лесов, единственный представитель ураний (по другой систематике эпиплемид) в Европейской России и Сибири. Названа в честь Эдуарда Александровича Эверсмана (1794-1860) — российского натуралиста, ботаника, энтомолога, врача и путешественника.