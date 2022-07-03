В ДТП под Рязанью пострадали пять человек

Среди пострадавших пятилетний ребенок.

В ДТП, произошедшем под Рязанью на повороте у Секиотова, пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло 2 июля примерно в 18:40 в Рязанском районе на 529-м километре дороги Р132 «Золотое кольцо». 45-летняя рязанка на Skoda Octavia двигалась со стороны Рязани, зацепила обочину и не справилась с управлением. Машина столкнулась с Kia, за рулем которой был 35-летний водитель. Skoda по инерции продолжила движение и столкнулась с Mazda CX5, которой управлял 42-летний водитель. Травмы получили пять человек: водители Kia и Skoda, 31-летняя пассажирка Kia, пятилетний пассажир Kia, 74-летняя пассажирка Skoda.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее появилось видео с места аварии.