Под Рязанью ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота
Очаг заболевания выявили на личном подворье
В Рязанском районе на территории Шумаши ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Соответствующее постановление подписал и.о. руководителя главного управления ветеринарии Вячеслав Губарев.
Очаг заболевания выявили на личном подворье в Шумаши.
Карантин ввели до получения двух подряд отрицательных тестов серологических исследований. Отмечается, что интервал между тестами должен составлять 90 календарных дней.
На территорию села на время карантина запретили ввозить и вывозить животных (за исключением животных на убой), доить и пасти совместно инфицированных и здоровых животных, посещать территорию посторонним, проводить ярмарки, выставки животных.
Ранее в Рязани ввели шесть карантинов из-за лейкоза крупного рогатого скота.