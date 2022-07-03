Под Рязанью ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота

Очаг заболевания выявили на личном подворье

В Рязанском районе на территории Шумаши ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Соответствующее постановление подписал и.о. руководителя главного управления ветеринарии Вячеслав Губарев.

Очаг заболевания выявили на личном подворье в Шумаши.

Карантин ввели до получения двух подряд отрицательных тестов серологических исследований. Отмечается, что интервал между тестами должен составлять 90 календарных дней.

На территорию села на время карантина запретили ввозить и вывозить животных (за исключением животных на убой), доить и пасти совместно инфицированных и здоровых животных, посещать территорию посторонним, проводить ярмарки, выставки животных.

Ранее в Рязани ввели шесть карантинов из-за лейкоза крупного рогатого скота.