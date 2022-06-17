В Рязани ввели шесть карантинов из-за лейкоза крупного рогатого скота

Заболевание выявили на территории в Дягилеве (улица Коняева, № 70) и Борках.

В Рязани ввели шесть карантинов из-за лейкоза крупного рогатого скота. Постановления главного управления ветеринарии Рязанской области официально опубликовали в четверг, 16 июня.

Заболевание выявили на территории в Дягилеве (улица Коняева, № 70) и Борках:

улица 1 район, № 24;

улица 2 район, № 50;

улица 4 район, № 8;

улица 7 район, № 45;

улица 8 район, № 188 В.

Ограничения касаются не только личных дворов, но и поселков в целом.

На время карантина запрещено вывозить животных (разрешено только на убой), посещение территории посторонними, совместное содержание и доение больных и здоровых зверей, использование молока от больного скота, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Карантин установили до момента вывоза из очага больных и восприимчивых животных или до момента убоя последней больной особи. После этого в течение 90 дней необходимо получить два отрицательных результата исследования.