Ночью в Рязани вновь прошли массовые задержания
На месте работали сотрудники спецподразделения МВД «Гром».
Ночью в Рязани вновь прошли массовые задержания. Об этом в воскресенье, 3 июля,
Задержания проходили на улице Почтовой в ночь на воскресенье. Уточняется, что на месте работали сотрудники спецподразделения МВД «Гром».
С улицы Почтовой забрали как минимум четырех человек.
Массовые задержания проходили и в ночь на субботу. По информации из соцсетей, силовики задержали 40 человек. Позже в пресс-службе регионального УМВД прокомментировали информацию.