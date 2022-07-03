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Ночью в Рязани вновь прошли массовые задержания
На месте работали сотрудники спецподразделения МВД «Гром».

Ночью в Рязани вновь прошли массовые задержания. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщила «КП-Рязань» со ссылкой на очевидцев.

Задержания проходили на улице Почтовой в ночь на воскресенье. Уточняется, что на месте работали сотрудники спецподразделения МВД «Гром».

С улицы Почтовой забрали как минимум четырех человек.

Массовые задержания проходили и в ночь на субботу. По информации из соцсетей, силовики задержали 40 человек. Позже в пресс-службе регионального УМВД прокомментировали информацию.