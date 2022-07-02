В полиции прокомментировали информацию о задержании людей с улицы Почтовой

Напомним, ранее сообщалось о задержании 40 человек.

Рязанская полиция проводила оперативно-профилактическое мероприятие на улице Почтовой. Об этом в субботу, 2 июля, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Проводилось оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение противоправных деяний, в том числе с доставлением нарушителей в отделы полиции для дальнейшего разбирательства», — прокомментировали в пресс-службе УМВД.

Напомним, информацию о задержании опубликовали в соцсетях. Позже появилось видео.