В Рязанской области в два раза выросло число заболевших коронавирусом

В Рязанской области в два раза выросло число заболевших коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По состоянию на пятницу, 29 июля, в Рязанской области выявили 71 случай заражения коронавирусом.

«Темп прироста за сутки составил 0,06%", — отметили в оперштабе.

Неделю назад, 22 июля, за сутки зафиксировали 44 случая заражения COVID-19. Двумя неделями ранее, 15 июля, зарегистрировали в два раза меньше заболевших, чем 29 июля — 36 человек.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 123518 человек.